Matrix kaç filmden oluşuyor? Matrix serisi kaç filmdir? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 11 Eylül Salı günü 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de Matrix filmine işaret edildi. İpucuna göre Matrix kaç filmden oluşuyor sorusu yöneltilecek.
Matrix serisi ilk filmi ile adeta hemen kült film mertebesine ulaştı ve sinema dünyasına büyük bir etki bıraktı. Bu popülerliği iki film takip etti yani Matrix serisi 3 filmden oluşmaktadır. Ancak sonraki filmler ilk film kadar etkili olmamıştır.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğlen 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
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