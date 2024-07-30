Mattia Croci-Torti: "Mourinho’nun bizi tebrik etmesinin veya iyi oynamamızın bize faydası yok"

Lugano, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup ederek turnuvadan elendi. Bu mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Mattia Croci-Torti, “Biz iyi hazırlandık. Buraya kazanmaya geldik. Mourinho’nun bizi tebrik etmesinin veya iyi oynamamızın bize faydası yok. Fenerbahçe bizden daha kaliteli bir takım. Ben takımımla gurur duyuyorum. Avrupa’da şansımız var ama daha fazla lige odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DZEKO DİYE BİR FORVETLERİ VAR”

Edin Dzeko’nun kalitesinden bahseden Croci-Torti, “Fenerbahçe ikinci devre çok baskılı başladı. Bizi zorladı. Dzeko diye bir forvetleri var. Inter ve Manchester City’de oynamış bir oyuncu. Bugün de kalitesini gösterdi. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik. Üzgünüm” sözlerini sarf etti.

“TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM”

Takımıyla gurur duyduğunu aktaran Croci-Torti, “180 dakika Fenerbahçe’yi biraz heyecanlandırdık. Maalesef iki maçta da yenildik ama kendi takımımla gurur duyuyorum. Mourinho gibi bir hocaya karşı oynamak benim için tabii ki gurur verici” dedi.

“FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’A GÖRE DAHA KALİTELİ BİR TAKIM”

Geçen sezon Beşiktaş ile oynadıkları maçlar ile Fenerbahçe eşleşmesini karşılaştıran Mattia Croci-Torti, “Fenerbahçe, Beşiktaş’a göre daha kaliteli bir takım. Geçen sene Beşiktaş sıkıntı çekiyordu. Seyirci de yönetimi ıslıkladı. O bizim için avantajdı. Ama Fenerbahçe seyircisi önünde benim için daha kaliteli bir takımdı” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE’NİN GERİ ÇEKİLMESİNE ŞAŞIRDIK”

Croci-Torti, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Fenerbahçe’yi daha iyi bekliyorduk. Biz ilk dakikadan itibaren oyunu elimize aldık. Fenerbahçe’nin geri çekilmesine şaşırdık. Biz oyunumuzu oynadık, golü de bulduk. Fenerbahçe’nin bütün oyuncuları fit değil. Bence Fenerbahçe çok çok iyi bir takım olacak.”