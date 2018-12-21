Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmeye çok uğraşan ama başarısızlığa uğrayan Savunma Bakanı Jim Mattis'in bunun üzerine verdiği istifanın nedenleri analiz ediliyor.

Trump'la aralarında uzlaştırılamaz görüş ayrılıklarını olduğunu ve Trump'ın kendisine benzer görüşlerde bir savunma bakanı bulması gerektiğini söyleyerek istifa eden Mattis, aynı zamanda Amerikan deniz piyadeleri nezdinde 'efsane', 'kuduz köpek' lakaplı bir emekli general.

Çarşamba günkü çekilmenin ardından perşembe günü gelen istifayı canlı yayın akışı yapacak kadar önemseyen CNN, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın 'ABD çekildikten sonra YPG'lileri öldürüp çukurlara gömeceklerine' dair sözlerinin Mattis için bardağı taşıran damla olduğunu ve istifa mektubunu tetiklediğini duyurdu.

CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkili, perşembe günü Suriye konusunu görüşmek için Beyaz Saray'a giden Mattis'in, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından Türkiye'nin YPG'yi hedef alacağına dair haberler yüzünden çok sinirli ve hatta öfkeden mosmor olduğunu söyledi.

İki yetkiliye göre Mattis'i tetikleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'ABD çekildikten sonra YPG'lileri öldürüp çukurlara gömme' tehdidi oldu. Bu tehdide hiddetlenen Pentagon şefi, ABD'nin Suriye'deki müttefikine ihanet etmesi fikrine dayanamayarak istifasını verdi.