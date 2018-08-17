Mattis: ‘Menbiç’te ABD-Türkiye Ortak Devriye Görevi Öncesi Eğitimler Başlıyor’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Amerikalı askeri personelin Menbiç yakınlarında Türkiye ile yürütülmesi planlanan ortak devriye görevi için Türk askerlerine üç gün içinde eğitim vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Mattis uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, “72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir” yanıtın verdi.

Mattis, Amerikan ordusuna ait takım ve teçhizatın; eğitimleri verecek yetkililerle birlikte şu anda Türkiye’de olduğunu da belirtti.

İki ülkenin üzerinde anlaştığı Menbiç yol haritası uyarınca halen Amerikan ve Türk askerleri Menbiç yakınlarında koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Bundan sonraki aşamadaysa ise iki tarafın ortak devriye misyonları icra etmesi öngörülüyor. Ancak ortak devriyelerin başlamasından önce bir eğitim sürecinin olacağı daha önce açıklanmıştı.

Amerikan ve Türk güçlerinin ortak devriye görevine ne zaman başlayacağı henüz net değil.

Washington, Menbiç’deki Kürt milislere destek veriyor ancak Ankara milisleri terörist olarak görüyor.

Pentagon, devriyelerin amacını Menbiç’de uzun vadeli güvenliği desteklemek ve NATO müttefiki Türkiye’ye yükümlülüklerini yerine getirmek olarak tanımlıyor.

