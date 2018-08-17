Mattis: ‘Menbiç’te ABD-Türkiye Ortak Devriye Görevi Öncesi Eğitimler Başlıyor’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Amerikalı askeri personelin Menbiç yakınlarında Türkiye ile yürütülmesi planlanan ortak devriye görevi için Türk askerlerine üç gün içinde eğitim vermeye başlayacaklarını açıkladı.
Mattis uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, “72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir” yanıtın verdi.
Mattis, Amerikan ordusuna ait takım ve teçhizatın; eğitimleri verecek yetkililerle birlikte şu anda Türkiye’de olduğunu da belirtti.
İki ülkenin üzerinde anlaştığı Menbiç yol haritası uyarınca halen Amerikan ve Türk askerleri Menbiç yakınlarında koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Bundan sonraki aşamadaysa ise iki tarafın ortak devriye misyonları icra etmesi öngörülüyor. Ancak ortak devriyelerin başlamasından önce bir eğitim sürecinin olacağı daha önce açıklanmıştı.
Amerikan ve Türk güçlerinin ortak devriye görevine ne zaman başlayacağı henüz net değil.
Washington, Menbiç’deki Kürt milislere destek veriyor ancak Ankara milisleri terörist olarak görüyor.
Pentagon, devriyelerin amacını Menbiç’de uzun vadeli güvenliği desteklemek ve NATO müttefiki Türkiye’ye yükümlülüklerini yerine getirmek olarak tanımlıyor.
ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum