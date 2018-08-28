Mattis Menbiç’teki İşbirliğinden Memnun S-400’lerden Kaygılı

Mattis, Menbiç’te Türk ve Amerikan güçlerince ortak devriyeler öncesinde planlanan eğitim aşamasında kullanılacak ekipmanın Ankara’ya vardığını belirtirken, “Bu süreci ortak devriyelere imkan verecek bir noktaya ulaştırmaya yaklaşıyoruz. Hattın iki yakasından birbirimize el sallıyoruz bile. Yakında birlikte devriyeler yürüteceğiz. Bundan çok eminim” diye konuştu.

Başkan Donald Trump’ın kısa süre önce imzaladığı, F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engelleyen yasaya göre Kongre’ye sunmakla yükümlü olduğu Türkiye raporuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mattis, raporda yer vermeyi planladığı tespitler hakkında ayrıntı vermedi ancak Türkiyle’yle bir dizi konu üzerinde birlikte çalıştıklarını söyledi ve Menbiç konusuna değindi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’yle Menbiç çevresinde ortak devriye görevlerinin yakında başlayacağını söyledi. Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, “Menbiç’de eğer hala kaldıysa --çok az YPG’li kaldı” açıklamasında bulundu.

Tüm bu konularda birlikte çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Mattis, bu aşamada daha fazla yeni bilgi veremeyeceğini sözlerine ekledi.

“Türkiye’ye S-400 almasını tavsiye etmiyoruz”

Mattis’e ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili bir soru yöneltildi. Amerikalı bakan, Türkiye’nin egemen bir devlet olarak kendi kararlarını verme hakkı olduğunu söyledi ancak S-400’lerin NATO sistemlerine uyumlu olmaması sebebiyle Rus yapımı savunma sistemlerini almalarını tavsiye etmediklerini ve bu durumdan kaygı duyduklarını kaydetti.

“Menbiç’de çok az YPG’li kaldı, o da kaldıysa”

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, YPG’nin Menbiç’ten ne zaman tamamen çekileceği yönündeki bir soruyu yanıtlarken, “YPG’nin büyük çoğunluğu Fırat Nehri’nin doğusunda bulunuyor. Menbiç’te çok az YPG’li kaldı, o da kaldıysa” diye konuştu.

Türk yetkililerle şu anda yürütmekte oldukları planlama süreci kapsamında önce birbirinden bağımsız devriyelerin başladığına, bunu ortak devriyelerin takip edeceğine işaret eden Dunford, “Daha sonra da Menbiç’in güvenliği ve idaresinin, etnik kimlikleri ne olursa olsun Menbiç’ten olan kişilerce sağlanmasını temin için bir geçmiş taraması süreci olacak” dedi.

Dunford ayrıca, ortak devriyelerin başlaması için önce bir komuta ve kontrol yapısının oluşturulması ve Türkiye’de ortak eğitimlere ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Dunford, angajman kuralları ve devriyelerin diğer ayrıntıları üzerinde bir anlaşmanın gerektiğini de sözlerine ekledi.

