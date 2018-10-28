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Mattis: Sınıra Asker Gönderme Planı Hala Görüşülüyor 

28.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon yetkililerinin halen Amerika’nın güney sınırına ek asker gönderme planıyla ilgili ayrıntıları görüştüğünü kaydetti. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan göçmenler Amerika sınırını geçmek amacıyla başladıkları yolculuklarına devam ediyor

Mattis: Sınıra Asker Gönderme Planı Hala Görüşülüyor 

Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon yetkililerinin halen Amerika’nın güney sınırına ek asker gönderme planıyla ilgili ayrıntıları görüştüğünü kaydetti. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan göçmenler Amerika sınırını geçmek amacıyla başladıkları yolculuklarına devam ediyor.

Pentagon Cuma günü Meksika sınırına asker gönderilmesi için İç Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı talebi değerlendirmişti. Cuma günü yapılan açıklamada gönderilen askerlerin sınır devriye ekiplerine, tıbbi ekiplere ve geçici barınakların kurulmasına destek vereceği belirtilmişti.

Şu an Meksika sınırında 2 binden fazla asker sınır devriye ekiplerine destek veriyor.

Öte yandan Trump yönetiminin sığınmacıların ve göçmenlerin ABD-Meksika sınırını geçmesini engelleyecek yeni bir kararname çıkartmak için çalıştığı haberleri geliyor.
BM Mülteciler Dairesi ise Washington’dan konvoydaki göçmenlerin de aralarında olduğu zulüm ve şiddetten kaçanların sığınma talebinde bulunmasına izin vermesini istedi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan BM Mülteciler Dairesi Sözcüsü Andrej Mahecic, şiddet ve zulümden kaçanların Meksika’ya girmeleri halinde bu ülkenin sığınmacı sistemine erişimleri olması gerektiğini, bu kişilerin ABD’ye girmeleri halinde de ABD’nin sığınmacı sistemine erişebilmeleri gerektiğini vurguladı.

Kuzeye seyahat eden göçmen karavanındakilerin çoğu Honduraslı. Başkan Trump’ın bu kişilerin arasında Ortadoğulular’ın da olduğuna dair iddiasına yönelik delil ise şimdiye kadar ortaya çıkmadı.

Honduras’tan yola çıktılar

1500’den fazla Honduraslı göçmen ABD’nin güney sınırını geçmek umuduyla Honduras’tan araçlarla ve yaya olarak yola çıkmıştı. Yolda sayıları 3 bine ulaşan geçen göçmen grubu, ülkelerindeki şiddet, yoksulluk ve yolsuzluktan kaçarak ABD’ye geçme hayali kuruyor.Bu kişiler arasında aileler, çocuklar ve bebekli anneler de var.

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