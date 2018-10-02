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Mattis: ‘Suriye’deki Diplomatlarımızın Sayısı İki Katına Çıkarıldı’

02.10.2018 20:48 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ABD’nin Suriye’deki Amerikalı diplomatların sayısını iki katına çıkardığını” söyledi. Mattis, “Askeri operasyonlar azaldıkça, diplomatik çabaların artacağını göreceğiz” dedi

Mattis: ‘Suriye’deki Diplomatlarımızın Sayısı İki Katına Çıkarıldı’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “IŞİD militanlarının askeri yenilgisinin yaklaştığı bir dönemde ABD’nin Suriye’deki Amerikalı diplomatların sayısını iki katına çıkardığını” söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, desteklediği yerel ortaklarla birlikte IŞİD’i Irak ve Suriye’den büyük oranda püskürttü ancak örgütün yeniden dirilebileceği endişesi devam ediyor.

Mattis, “Sahadaki diplomatlarımız iki katına çıkarıldı. Askeri operasyonlar azaldıkça, diplomatik çabaların artacağını göreceğiz” dedi.

Savunma Bakanı, kesin bir sayı vermedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Amerikalı yetkili, Mattis’in diplomatlar ve insani yardım faaliyetlerine katılan personel dahil Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını kastettiğini ve artışın son dönemde olduğunu belirtti.

ABD’nin Suriye’de büyükelçiliği bulunmuyor.

Öte yandan, IŞİD’in hala tehdit oluşturmaya devam ettiğini gösteren işaretler de mevcut. IŞİD’in bir zamanlar sözde halifeliğinin “başkenti” ilan ettiği Rakka’daki güvenlik güçleri, kent genelinde büyük çaplı saldırılar planlayan bir hücrenin ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Mattis de açıklamasında, “Hala sıkı bir savaşın içerisindeyiz, bundan şüpheniz olmasın” dedi.

Savunma Bakanı, IŞİD yenilgiye uğratıldıktan sonra da askerlerin faaliyetlerini sürdüreceğini, hedeflerinin militan grubun yeniden dönmemesini sağlamak olduğunu kaydetti.

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