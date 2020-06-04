Mattis: Trump Amerikan halkını bölmeye çalışıyor

Mattis, Trump için "Amerikan halkını bölmeye çalışıyor" dedi. Trump'ın yanıtı gecikmedi.ABD eski Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mattis, Atlantic dergisinde yayımlanan açıklamasında, "Donald Trump, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan ilk başkan. Hayatımda ilk kez böyle bir başkan görüyorum. Öyle yapmaya çalışırmış gibi bile yapmıyor. Aksine bizi bölmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

ABD eski Savunma Bakanı, "Üç yıldır bu kasıtlı çabanın sonuçlarına şahit oluyoruz. Olgun bir liderlik olmayan üç yılın sonuçlarına tanıklık ediyoruz" diye ekledi.

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından düzenlenen protestolar ve bu gösterilere güvenlik güçlerince yapılan müdahaleyle ilgili olarak, "Askerlere vatandaşlarının anayasal haklarını ihlal etmeleri için talimat verileceğini asla hayal etmemiştim" diyen Mattis, Trump'ı orduyla sivil toplum arasında çatışma yaratmakla suçladı.

"Kanunlara uymayan küçük bir grup aklımızı karıştırmasın" diyen Mattis, protestocuları ABD'nin "bir ulus olarak değerlerine uygun şekilde yaşamasında ısrar eden on binlerce vicdanlı insan" olarak tanımladı.