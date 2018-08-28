Mattis: “Türkiye’ye S-400 almasını tavsiye etmiyoruz”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye’nin egemen bir devlet olarak kendi kararlarını verme hakkı olduğunu söyledi ancak S-400’lerin NATO sistemlerine uyumlu olmaması sebebiyle Rus yapımı savunma sistemlerini almalarını tavsiye etmediklerini ve bu durumdan kaygı duyduklarını kaydetti.

