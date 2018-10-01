Mattis: ‘Türkiye’yle Ortak Eğitimlere Başladık’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını açıkladı.

İki NATO müttefiki ülke halen, geçen Haziran ayında vardıkları Menbiç yol haritası kapsamında Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Yol haritasında eğitim safhasının tamamlanmasından sonra da ortak devriyelerin başlaması öngörülüyor.

Türk hükümeti geçen ay yaptığı açıklamada, ortak devriyeler ve eğitimlerin yakında başlayacağını belirtmişti.

Paris’te kendisiyle birlikte seyahat eden küçük bir grup gazeteciye konuşan Mattis, “Eğitimler şu anda sürüyor ve bunun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.

Mattis, “Ortak devriyelerin zamanında başlayacağına inanmak için her türlü nedenimiz var. Eğitim programı tamamlanınca bu aşama da olacak” diye konuştu.

ABD’nin şu anda Türk askeri eğitimcilere yönelik ilk eğitimleri verdiğini belirten Mattis, bunun ardından da devriyelere katılacak daha geniş kapsamlı Türk birliklerine Amerikan tarafınca verilecek eğitimlerin başlayacağını söyledi.