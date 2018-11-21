Mattis: Yemen'de barış için Suudilerle görüşmek şart

Mattis, "Başkanlar her zaman lekesiz partnerlerle çalışma özgürlüğüne sahip olmuyor" dedi.Kaşıkçı cinayeti konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden kimin sorumlu olduğu konusunda ne Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in ne de Suudi hükümetinin tamamen bir hükme varabildiğini söyledi.

Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a yönelik politikasında değişikliğe gitmemesini de değerlendiren Mattis, "Kaşıkçı konusunda şunu söyleyebilirim, Başkanlar her zaman lekesiz partnerlerle çalışma özgürlüğüne sahip olmuyor" değerlendirmesini yaptı. Mattis Yemen'de barışın sağlanması için Suudi Arabistan'la görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" demişti. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olduğu yönündeki iddialar için ise Trump, "Belki biliyordu belki de bilmiyordu... CIA yoğun incelemeler yaptı. Ancak henüz nihai bir sonuca varılmadı" değerlendirmesini yapmıştı.