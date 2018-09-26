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Mattis'den Venezuela ve İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: - "(Venezuela ile ilgili savaş planları olup olmadığı sorusuna) Aslında bir planımız var. Oraya bir hastane gemisi gönderiyoruz" - "(İran) Yemen'den, Lübnan'a, Esed'i iktidarda tutmaya kadar olan her şeye onlar sebep verdiler. O savaşın sürmesinin sorumluları doğrudan onlardır. Dolayısıyla bu canice davranış devam ettikçe bu yönetim ve tüm müttefiklerimiz kesinlikle aynı noktada olacaktır"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Venezuela'ya yönelik bir savaş planı hazırlığı olmadığını, ABD'nin bölgeye bir hastane gemisi göndermeyi planladığını söyledi.

Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor ile bir araya gelen Mattis, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venezuela için herhangi bir savaş planı hazırlama talimatı alıp almadığı sorulan Mattis, "Aslında bir planımız var. Oraya bir hastane gemisi gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

Mattis'in bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sabahki ifadelerinin altını boşalttığı yorumlarına neden oldu.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı bir açıklamada Venezuela ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

- İran konusunda müttefiklerle aynı noktadayız

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "İran'a bir cehennemi yaşatacağız." ifadesi hatırlatılarak Washington'un halen aynı noktada olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Mattis, "Bu yönetim, Orta Doğu'da İran'ın kötülüklerinden dolayı bedel ödemiş tüm ülkelerle aynı noktadadır." yanıtını verdi.

Mattis şöyle devam etti:

"Yemen'den, Lübnan'a, Esed'i iktidarda tutmaya kadar olan her şeye onlar sebep verdiler. O savaşın sürmesinin sorumluları doğrudan onlardır. Dolayısıyla bu canice davranış devam ettikçe bu yönetim ve tüm müttefiklerimiz kesinlikle aynı noktada olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis İRAN Venezuela

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