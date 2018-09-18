HABER

Mattis'ten ABD Dışişleri'ne Tayvan resti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 02:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan'ın başkenti Taipei'de açtığı defakto diplomatik tesisi için Pentagon'a asker talebinde bulunduğu ancak Savunma Bakanı Jim Mattis'in bunu reddettiği iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Dışişleri Bakanlığının Tayvan'da kurduğu diplomatik misyon tesisini korumak üzere asker talebini reddettiği öne sürüldü.

Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'ın başkenti Taipei'de defakto olarak açtığı diplomatik tesisi için Savunma Bakanlığına (Pentagon) asker talebinde bulunduğu ancak Mattis'in bunu reddettiği iddia edildi.

CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, Deniz Piyadelerine bağlı birliklerin gelecek ay Tayvan'da olması planlanırken Mattis'in kararının bakanlıkta şaşkınlığa neden olduğunu belirtti.

Mattis'in ret kararının ardında ABD'nin Tayvan'ı devlet olarak tanımaması olduğu iddia edilirken, Bakan Mattis'in Tayvan konusunda Trump yönetimi ile ters düştüğü yorumlarına da neden oldu.

Dışişleri Bakanlığının haziran ayında Tayvan'da açtığı yeni misyonda 450 personelin görev yaptığı belirtiliyor.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması
Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Jim Mattis Pentagon Tayvan

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.