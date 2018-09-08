Mattis'ten Afganistan'a sürpriz ziyaret

WASHINGTON (AA) - Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelerek "Taliban'la devam eden süreci" ele aldığı bildirildi.
Açıklanan programında yer almamasına rağmen Afganistan'a giden Mattis'in başkent Kabil'de Cumhurbaşkanı Gani ile görüştüğü belirtildi.
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Mattis-Gani görüşmesinde Taliban'la devam eden sürecin kapsamlı şekilde ele alındığı ve iki ülke arasındaki güvenlik iş birliklerinin konuşulduğu kaydedildi.
Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin sözcüsünün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ikili arasındaki görüşmede "barış süreci, Afgan güvenlik güçlerinin reformu, yaklaşan seçimler, terörle mücadele ve Pakistan'la diyalog" gibi konu başlıklarının ele alındığı bildirildi.
Afganistan ziyaretinde Mattis'e ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın da eşlik ettiği belirtildi.
ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 14 bin askeri bulunuyor. Geçen yıl "Afganistan için yeni strateji" vadinde bulunan Trump yönetimi, bu açıklamanın ardından bu ülkeye 3 bin ilave asker göndermişti.
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