WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin, "Bu durumu yakından izliyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyoruz." dedi.

Mattis, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldi.

Yunanistan'ı "mükemmel bir ortak" olarak niteleyen Mattis, "Suda Körfezi bizim için Akdeniz'de ve NATO'nun diğer bölgelerindeki en önemli limanlarımızdan biri." değerlendirmesini yaptı.

- Kaşıkçı olayı

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Mattis, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olmasına ilişkin bir soruya, "Bu durumu yakından izliyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyoruz." yanıtını verdi.

- "Hayat devam ediyor"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifasından daha önce haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bırakan Mattis, Haley'in ABD'yi çok iyi temsil ettiğini ve yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu belirtti.

Haley'in BM'deki çalışmalarından övgüyle söz eden Mattis, Haley için "İstifa ediyor olabilir ama saygımızdan zerre kaybetmemiştir." dedi.

Kendisinin de görevden alınacacağına dair iddialara yönelik soruları esprilerle geçiştiren Mattis, "Takım oldukça iyi gidiyor. Hayat devam ediyor, işler yolunda." diye konuştu.

