Mattis’ten Fransa’ya Mali’de Desteğe Devam Sözü

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin Mali’deki isyancılara karşı Fransa öncülüğünde yürütülen askeri operasyonlara desteğini azaltmayacağını söyledi.

Mattis, “Bu destekte en ufak bir kesintiye gitme niyetimiz yok” dedi.

Mattis’la Paris’te ortak basın toplantısında konuşan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de, Mattis’in görüşmelerinde kendisine, Amerika’nın Afrika’daki operasyonları ya da güçlerinde herhangi bir değişikliğin Fransa’ya verilen desteği etkilemeyeceği yönünde güvence verdiğini söyledi.

Pentagon, geçen yıl Nijer’de 4 Amerikan askerinin ölümüne neden olan saldırının ardından Afrika’daki askeri varlığı ve operasyonlarını yeniden gözden geçiriyor. Nijer saldırısından sonra Amerikan birliğinin yardımına giden kurtarma ekibi arasında Fransız askerleri de bulunuyordu.

Fransız liderler, militan grupların saldırılarını sürdürdüğü Afrika’da Amerika’nın devam eden ya da artan desteğini görmek istediklerini belirtiyor.

Mali’de El Kaide ve IŞİD’le bağlantılı radikal gruplar etkin faaliyet gösteriyor.