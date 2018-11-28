Mattis'ten Kaşıkçı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinlemediğini ancak kaydın çevirisini okuduğunu ifade etti.

Bakan Mattis, Litvanya Milli Savunma Bakanı Raimundas Karoblis ile ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) görüşmesinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru üzerine Mattis, ABD yönetiminin değerlendirmesinde bir değişiklik olmadığını ve cinayetin kimin tarafından işlendiğine ilişkin henüz ellerinde net bir sonuç olmadığını öne sürdü.

Kaşıkçı cinayetinin hesabının sorulması konusundaki tutumlarında da değişiklik olmadığını belirten Mattis, "Veliaht Prens'in (Muhammed Bin Selman) dahlinin olduğuna dair açık bir delilimiz yok. Ne istihbaratta ne de kimsede açık bir delil yok." diye konuştu.

Konuyla ilgili tüm istihbari bilgileri bizzat okuduğunu anlatan Bakan Mattis, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinleyip dinlemediğine ilişkin soruya, "Hayır, o dili anlayamam ama ülkemize hizmet etme konusunda yeterince zaman harcadım ve durumun ne kadar can sıkıcı olduğunun farkındayım. Orada konuşulanları anlamam gerekiyordu ve o kayıt olduğu iddia edilen kaydın çevirisini okudum. Kayıt bizde yok. Veya varsa da ben bilmiyorum. Kaydın çevirisini verildiği gün iki kez okudum." yanıtını verdi.