Mattis’ten Suudi Arabistan ve Yemen Açıklaması

Amerika ve Suudi Arabistan arasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yarattığı krize ilişkin tartışma devam ederken Amerika Savunma Bakanı James Mattis’ten hem Suudi Arabistan hem de Yemen ile ilgili açıklama geldi. Mattis “Yemen savaşının sonlandırılması için Suudi Arabistan’la çalışmak gerekiyor” mesajını verdi.

Amerika Savunma Bakanı Mattis gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Suudi Arabistan ile yaşanan Kaşıkçı krizi ve Yemen savaşı vardı. Mattis, “CIA’nin ve Suudi hükümetinin Suudi gazetecinin öldürülmesinden kimin sorumlu olduğunu tam olarak belirlemiş olduğunu sanmıyorum” dedi.

Amerika Savunma Bakanı Mattis’ten Suudi Arabistan üzerinden Yemen savaşına ilişkin de açıklama geldi. Mattis, “Başkanların her zaman kusursuz ortaklarla çalışma özgürlüğünün olmadığını” söyledi. Yemen savaşının sonlandırılması için Suudi Arabistan’la çalışılması gerektiğini savundu.

Savunma Bakanı Mattis, Yemen’de savaşan taraflar arasındaki barış görüşmelerinin muhtemelen Aralık ayı başında İsveç’te yapılacağını açıkladı.