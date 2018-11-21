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Mattis’ten Suudi Arabistan ve Yemen Açıklaması

21.11.2018 23:06 | Son Güncelleme

Amerika ve Suudi Arabistan arasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yarattığı krize ilişkin tartışma devam ederken Amerika Savunma Bakanı James Mattis’ten hem Suudi Arabistan hem de Yemen ile ilgili açıklama geldi

Mattis’ten Suudi Arabistan ve Yemen Açıklaması

Amerika ve Suudi Arabistan arasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yarattığı krize ilişkin tartışma devam ederken Amerika Savunma Bakanı James Mattis’ten hem Suudi Arabistan hem de Yemen ile ilgili açıklama geldi. Mattis “Yemen savaşının sonlandırılması için Suudi Arabistan’la çalışmak gerekiyor” mesajını verdi.

Amerika Savunma Bakanı Mattis gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Suudi Arabistan ile yaşanan Kaşıkçı krizi ve Yemen savaşı vardı. Mattis, “CIA’nin ve Suudi hükümetinin Suudi gazetecinin öldürülmesinden kimin sorumlu olduğunu tam olarak belirlemiş olduğunu sanmıyorum” dedi.

Amerika Savunma Bakanı Mattis’ten Suudi Arabistan üzerinden Yemen savaşına ilişkin de açıklama geldi. Mattis, “Başkanların her zaman kusursuz ortaklarla çalışma özgürlüğünün olmadığını” söyledi. Yemen savaşının sonlandırılması için Suudi Arabistan’la çalışılması gerektiğini savundu.

Savunma Bakanı Mattis, Yemen’de savaşan taraflar arasındaki barış görüşmelerinin muhtemelen Aralık ayı başında İsveç’te yapılacağını açıkladı.

Suudi Arabistan ve İran arasında bir vekalet savaşı olarak değerlendirilen ve 3 yıldır devam eden Yemen savaşında ateşkesin sağlanması konusunda batılı ülkeler bir süredir ısrarcı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015 yılında Yemen’e müdahale etmiş, İran destekli Husilere karşı savaşan hükümet güçlerine destek vermişti. Yemen’de nüfusun önemli bölümü Husilerin kontrolünde, sürgündeki hükümetse ülkenin güneyinin bir bölümünün denetimini elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletler’in Yemen Büyükelçisi Martin Griffiths BM Güvenlik Konseyi’ne Yemen’de savaşan tarafların barış görüşmelerine katılma konusunda kararlı olduklarına ilişkin güvence verdiğini belirtmişti.

Amerikan Savunma Bakanı Mattis “Aralık ayının hemen başında hem Husi isyancıların tarafını hem de BM’nin tanıdığı hükümeti İsveç’te göreceğiz” dedi.

Amerika Savunma Bakanı Mattis Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’in Hudeyde liman kentinde operasyonları durdurduğunu, bazı yerlerde çatışmalara ragmen en azından son 72 saat içinde cephe hatlarının değişmediğini söyledi.

BM’nin Yemen temsilcisi Griffiths de Yemen’in başkenti San’a’da. BM temsilcisinin Hudeyde’yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Yemen’in Hudeyde liman kenti ülkenin gıda ithalatı ve yardım malzemeleri geçişinin yüzde 80’inin yapıldığı kent.

Yemen nüfusunun dörtte üçü yani yaklaşık 22 milyon kişi yardıma muhtaç. Ülkede 8.4 milyon kişi açlıkla burun buruna. Birleşmiş Milletler bu sayının 14 milyona yükselebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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