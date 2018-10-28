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Mattis'ten Suudi Dışişleri Bakanı'na Kaşıkçı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr ile yaptığı görüşmede Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma yapılması talebini iletti

PRAG (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'e, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesi olayının aydınlatılması ve sorumluların bulunması için çağrı yaptı.

Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu toplantısı marjında Suudi Dışişleri Bakanı El Cübeyr ile akşam yemeğinde bir araya gelen Mattis, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma yapılması gereğine işaret ederek, "Ne olduğunu bilmemiz gerekiyor." dedi.

Mattis, görüşmenin ardından kendisiyle seyahat eden habercilere yaptığı açıklamada El Cübeyr'in kendisine "şeffaf bir soruşturma yürütülmesi konusunda hiçbir çekinceleri olmadığını" ifade ettiğini aktardı.

- "ABD ilave adımlar atabilir"

Öte yandan Mattis konferansta yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini vurgulayarak, ABD Dışişleri Bakanlığının cinayetin sorumlularına yönelik ilave önlemler alabileceğini söyledi.

Mattis söz konusu adımların ne olabileceğine dair yorum yapmadı.

- Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr

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