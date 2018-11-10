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Mattis'ten Yemen'de Suud uçaklarına yakıt ikmalinin durdurulması açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 07:43 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: - "Suudi Arabistan Krallığının ABD hükümeti ile danışarak, Yemen operasyonlarına destek amaçlı olarak havadan ikmal konusunda kendi uçaklarını kullanma kararını destekliyoruz" - "ABD ve koalisyon, Yemen halkını korumak, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak ve Yemen ile bölgede El Kaide ve DEAŞ'la mücadeleye katkı sağlamak için meşru Yemen kuvvetlerini oluşturmak üzere iş birliği yapmayı planlıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Yemen operasyonlarında yakıt ikmali için kendi uçaklarını kullanma kararını desteklediklerini açıkladı.

Mattis, Yemen'de Husilere karşı operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, ABD'nin Yemen operasyonlarında yakıt ikmalini durdurması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Mattis, "Suudi Arabistan Krallığının ABD hükümeti ile danışarak, Yemen operasyonlarına destek amaçlı olarak havadan ikmal konusunda kendi uçaklarını kullanma kararını destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'deki iç savaşa çözüm bulmasına odaklandıklarını belirten Mattis, "ABD ve koalisyon, Yemen halkını korumak, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak ve Yemen ile bölgede El Kaide ve DEAŞ'la mücadeleye katkı sağlamak için meşru Yemen kuvvetlerini oluşturmak üzere iş birliği yapmayı planlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Mattis, ABD'nin aynı zamanda Yemen'de sivil kayıplarının önlenmesi konusunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla çalışacağını ifade etti.

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklaması

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ABD'den, Yemen'deki operasyonlara katılan savaş uçaklarına sağladığı havada yakıt ikmalini durdurmasına ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Koalisyon güçlerine bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığının Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine bağlı ülkelerin, Yemen'de meşruiyete destek ve askeri yeteneklerini geliştirme çabalarından hareketle, son dönemde, uçaklarına yakıt ikmali alanındaki kabiliyetlerini artırdığı" belirtilmişti.

- ABD Kongresinin baskısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine ilişkin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de sivil kayıpları ve altyapı tahribatını önlemek için gerekli önlemleri aldığına dair Dışişleri Bakanlığının bir onay raporu hazırlaması talep edilmişti.

Yasa gereğince söz konusu onay verilmediği takdirde ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uçaklarına yakıt ikmali gibi Yemen'deki operasyonlarına verdiği destekler durdurulacaktı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu konuda 20 Eylül'de Kongreye bir rapor sunarak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, operasyonlarda sivil kayıpları ve altyapı tahribatının önlenmesi için gerekli tedbirleri aldığını duyurmuştu.

Buna karşın geçen ay ABD Senatosundan bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de sivil kayıplarını engellemek için gerekli tedbirleri aldığına ilişkin" açıkladığı onay raporunun sahadaki bilgileri yansıtmadığını bildirmişti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinden Demokrat senatörler Jeanne Shaheen, Chris Coons, Chris Murphy ve Jeffrey Merkley ile Cumhuriyetçi senatörler Todd Young, Susan Collins ve Jerry Moran, ABD Dışişlerine yolladığı mektupta, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki hava saldırılarında sivil kayıplar ve ölümlerde çok dramatik bir artış olduğunu kaydetmişti.

Senatörler ayrıca, Pompeo'ya, ağustos-ekim aylarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun neden olduğu sivil kayıpların sayısı, Suudi Arabistan ve BAE yönetiminin sivil kayıpları önlemek için gerekli tedbirleri almamışken ABD yönetiminin nasıl bu yönde beyanat verdiği ve iki ülkenin ABD silahlarını kullanırken gerekli anlaşma ve kanunlara uymadığı başlıklarında soru önergesi vermişti.

Senatörlerin bu baskısının, ABD'nin yakıt ikmalini durdurma kararında etkili olabileceği yorumları yapılıyor.

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ABD ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Yemen

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