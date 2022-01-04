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Mauritius Havayolları uçağının tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu

04.01.2022 04:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçağın tuvaletinin çöp kutusuna bırakılan bebek yapılan rutin gümrük kontrolleri sırasında bulundu ve annesi olduğu düşünülen kadınla birlikte hastaneye sevkedildi.

Mauritius Havayolları uçağının tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu

Mauritius'taki havaalanı personeli Mauritius Havayolları'na ait bir uçağın tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir erkek bebek buldu.

Uçuş sırasında doğum yapıp bebeği çöpe bıraktığından kuşkulanılan 20 yaşında bir kadının gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Madagaskar'dan gelen Morityus Havayolları uçağı 1 Ocak günü Morityus'daki uluslararası Sir Seewoosagur Ramgoolam havalimanına indi.

Havaalanı görevlileri, bebeği, uçakta rutin gümrük kontrollerini yaparken buldu.

Bebek derhal ilk müdahale için hastaneye sevkedildi.

Çocuğun annesi olduğu düşünülen kadın, önce bebeğin kendisine ait olduğunu kabul etmediyse de, yapılan tıbbi kontrolde yeni doğum yapmış olduğu anlaşıldı.

Kadın polis gözetiminde hastanede tutuluyor.

Gerek bebeğin gerekse annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Madagaskar vatandaşı olan ve iki yıllık çalışma izniyle Morityus'a gelen kadının hastanedeki bakımı tamamlandıktan sonra ifade vereceği ve yeni doğmuş bebeği terketmekten mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

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