Mauritius'taki petrol faciası ekosistemi tehdit ediyor: 17 yunus ölü bulundu

Geçtiğimiz 25 Temmuz'da Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton petrol okyanusa yayılmıştı. Ülke, tarihinin en kötü çevre felaketini yaşarken, petrol faciası ekosistemi de olumsuz etkiledi. Petrol sızıntısının üzerinden bir ay geçerken bölgede en az 17 yunus sahilde ölü bulundu. Aktivistler, ölümlerin petrol sızıntısından ya da yetkililerin geminin gövdesini batırma kararından kaynaklandığını savunuyor.

"KIYIMIZDAKİ ÖLÜ YUNUSLARA ŞAHİT OLMAK BİR KABUSTAN DAHA KÖTÜ"

Polis tarafından yapılan açıklamada, ölüm nedeninin tespit edilmesi için balıkların karkaslarının otopsiye gönderildiği duyuruldu. Ölü yunusların görülmesi bölge sakinlerinin de tepkisine neden oldu. Nitin Jeeha, "Bu sabah deniz kıyımızdaki ölü yunuslara şahit olmak bir kabustan daha kötü. Birçok sivil toplum kuruluşu, balıkçılar, uzmanlar o gemiyi yunusların yuvası olan yerde batırmamalarını söylediler ama yetkililer bir kez daha kötü bir karar aldı" dedi.

Greenpeace Afrika ise bölgede devam eden kirlilik nedeniyle binlerce hayvan türünün risk altında olduğunu, bunun ülke ekonomisi, gıda güvenliği ve sağlık için tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı.