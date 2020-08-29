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Mauritius’da binlerce kişi yunus ölümlerini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 19:10 | Son Güncelleme

Mauritius’da yaşanan çevre felaketi sonrası binlerce kişi sokaklara inerek, yunus ölümlerini protesto etti.Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius’ta 25 Temmuz’da Japon yük gemisi MV Wakashio bir mercan resifine çarparak karaya oturmuştu.

Mauritius’da yaşanan çevre felaketi sonrası binlerce kişi sokaklara inerek, yunus ölümlerini protesto etti.

Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius’ta 25 Temmuz’da Japon yük gemisi MV Wakashio bir mercan resifine çarparak karaya oturmuştu. Yük gemisinde bulunan tonlarca petrol ise denize sızmıştı. Sızan petrolün ardından temizleme çalışmaları devam ederken, şu ana kadar en az 40 yunus telef oldu. Başkent Port Louis’de binlerce kişi sokaklara inerek, yunus ölümlerinin soruşturulması için St. Louis Katedrali’nin bulunduğu meydana yürüdü. Göstericiler, ellerinde Mauritius bayrakları taşırken, bir göstericinin ise petrolle kaplanmış bir yunusun üzerine “Hayatımız önemlidir” yazılı olan pankartı taşıması dikkat çekti. Eylemciler, hükümete istifa çağrısında bulundu. Mauritiuslu Çevre Bilimci Fabiola Monty yaptığı açıklamada, “Hükümetin meydana gelen petrol sızıntısı hakkında verdiği bilgilere ve kazayı ele alışına güvenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümet ise geçtiğimiz günlerde ölen yunuslara otopsi yapılacağını ve sızıntıyı incelemek üzere bir komisyon kurulacağını duyurmuştu. Ülkede şu anda iki soruşturma yürütülüyor. Soruşturmalardan biri Japon yük gemisinin mürettebatı hakkında polis tarafından yürütülürken, diğer soruşturmada ise kıdemli bir Denizcilik Bakanlığı yetkilisi geminin neden kaza yaptığını araştırıyor. Yerel çevre grubu Eco-Sud dün yaptığı açıklamada, sivil toplum temsilcilerinin otopsilerde hazır bulunması gerektiğine vurgu yapmış ve bağımsız uzmanlardan ikinci bir görüş alınmasını istemişti.

Öte yandan Balıkçılık Bakanlığından Jasvin Sok Appadu tarafından dün yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 38 yunus ölü bulundu. Çarşamba ve Perşembe günü karaya vuran 25 yunusla ilgili otopsi sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor" ifadeleri kullanılmıştı. Hükümete bağlı Albion Balıkçılık Araştırma Merkezi tarafından yapılan ilk otopsi sonuçlarına göre ise 2 yunus üzerinde yaralanma belirtileri olduğu, ancak hiçbir hidrokarbon izine rastlanmadığı belirtilmişti.

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