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  4. Mauro Icardi ile arasında sular durulmuyor! Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması! İfadeye çağırıldı

Mauro Icardi ile arasında sular durulmuyor! Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması! İfadeye çağırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 10:55
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci geçiren Wanda Nara'nın adı bu defa yasa dışı bahis soruşturmasına karıştı. Wanda Nara sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapınca ifade vermeye çağırıldı.

Mauro Icardi ile arasında sular durulmuyor! Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması! İfadeye çağırıldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olaylı boşanma sürecinde olan Wanda Nara magazin manşetlerinden hiç düşmüyor. Yeni sevgilisi ile de sık sık adından söz ettiren Wanda Nara'nın adı bu defa yasa dışı bahis soruşturmasına karıştı.

Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da yer aldığı birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı.

wanda ıcardi

Wanda Nara hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

İFADEYE ÇAĞIRILDI

Wanda Nara, ifade vermeye çağırıldı. Arjantin basınına göre; ünlü ismin, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.

wanda

PAYLAŞIP SİLMİŞTİ

Wanda Nara geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir bahis sitesinin reklamını yapmış ve “Wanda Nara'nın en sevdiği oyunlardan biri olan... bekliyor” ifadelerini kullanmıştı. Wanda Nara bu paylaşımlarını ise kısa süre sonra silmişti.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
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