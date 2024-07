Mauro Icardi ile ayrıldığı doğrulamıştı... Wanda Nara soluğu ünlü rapçinin yanında aldı! Onunla müstehcen görüntüler vermişti

MYNET- Galatasaray’ın yıldız ismi Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara hakkında 'boşanma' iddiaları gündeme gelmişti.

Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi de bırakmış ve ayrılık iddiaları güçlenmişti. İddiaların ardından Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız golcüyle ayrıldıklarını doğruladı.

'AİLE OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Wanda Nara; ''Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ RAPÇİYLE BULUŞTU

Arjantin’de bulunan Wanda Nara’dan beklenmedik bir hamle daha geldi.

Pablo Layus’un iddiasına göre; Nara, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve klibinde müstehcen sahnelerle rol aldığı rapçi L-Gante ile bir gece kulübünde buluştu.