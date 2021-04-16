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Maveraya Yolculuk nerede çekildi? Maveraya Yolculuk gerçek hikaye mi?

16.04.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Maveraya Yolculuk Ramazan ayı boyunca ekranlarda olacak. Ahmet Yesevi’nin hayatının konu alındığı Maveraya Yolculuk dizisinin gerçek hikaye olup olmadığı araştırılıyor. Diğer yandan, Maveraya Yolculuk dizisi nerede çekildi? sorusu da en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, ayrıntılar...

Maveraya Yolculuk nerede çekildi? Maveraya Yolculuk gerçek hikaye mi?

Maveraya Yolculuk dizisi TRT 1 ekranlarında Ramazan ayı boyunca ekranlarda olacak. Çekimleri Konya'da gerçekleştirilen Mavera dizisinin hikayesinde tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin yaşamı konu alınıyor. İşte, ayrıntılar...

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİNİN KONUSU GERÇEK Mİ?

Dizide tarihte önemli yere sahip olan Ahmet Yesevi’nin hayatı konu alınmaktadır. Ramazan ayına özel olarak uyarlanan mini dizi Maveraya Yolculuk'un konusu tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor.

MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mavera dizisi Konya'nın Meram İlçesinin Karahüyük mahallesinde çekildi. 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu Devleti temalı plato oldukça yüksek maliyeti ile dikkat çekiyor. Konya şehrini bir dizi turizmi merkezi yapmayı amaçlayan bu çalışmanın Konya'nın tanıtımına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

MAVERA DİZİSİNİN KONUSU

Birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izlenme rekorları kıran TRT 1’de yeni bir dizi daha başlıyor: “Mavera” Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed’in “Alp” bileğiyle koruyup, “Eren” yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…

Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor. “Mavera” 12 Nisan’dan itibaren Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün TRT 1’de…

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TRT 1 Mavera dizisi

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