Maveraya Yolculuk nerede çekildi? Maveraya Yolculuk gerçek hikaye mi?

Maveraya Yolculuk dizisi TRT 1 ekranlarında Ramazan ayı boyunca ekranlarda olacak. Çekimleri Konya'da gerçekleştirilen Mavera dizisinin hikayesinde tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin yaşamı konu alınıyor. İşte, ayrıntılar...

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİNİN KONUSU GERÇEK Mİ?

Dizide tarihte önemli yere sahip olan Ahmet Yesevi’nin hayatı konu alınmaktadır. Ramazan ayına özel olarak uyarlanan mini dizi Maveraya Yolculuk'un konusu tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor.

MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mavera dizisi Konya'nın Meram İlçesinin Karahüyük mahallesinde çekildi. 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu Devleti temalı plato oldukça yüksek maliyeti ile dikkat çekiyor. Konya şehrini bir dizi turizmi merkezi yapmayı amaçlayan bu çalışmanın Konya'nın tanıtımına da katkı sağlaması amaçlanıyor.