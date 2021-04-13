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Maveraya Yolculuk yeni bölüm fragmanı ! Maveraya Yolculuk başladı

13.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dini için on bir aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Maveraya Yolculuk dizisi başladı. İlk bölümü 12 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen Maveraya Yolculuk dizisi dizi severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Maveraya Yolculuk yeni bölüm fragmanı ! Maveraya Yolculuk başladı

Büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını ve dönemini ele alan Maveraya Yolculuk dizisi ilk bölümüyle dün 23.45'te ekrana geldi. TRT 1'in Ramazan ayı boyunca yayınlayacağı Maveraya Yolculuk dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

MAVERA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI

MAVERA DİZİSİNİN KONUSU

Birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izlenme rekorları kıran TRT 1’de yeni bir dizi daha başlıyor: “Mavera” Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed’in “Alp” bileğiyle koruyup, “Eren” yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…

Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor. “Mavera” 12 Nisan’dan itibaren Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün TRT 1’de…

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TRT 1 Mavera dizisi
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