Maveraya Yolculuk yeni bölüm fragmanı ! Maveraya Yolculuk başladı

Büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını ve dönemini ele alan Maveraya Yolculuk dizisi ilk bölümüyle dün 23.45'te ekrana geldi. TRT 1'in Ramazan ayı boyunca yayınlayacağı Maveraya Yolculuk dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

MAVERA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI

MAVERA DİZİSİNİN KONUSU

Birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izlenme rekorları kıran TRT 1’de yeni bir dizi daha başlıyor: “Mavera” Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed’in “Alp” bileğiyle koruyup, “Eren” yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…