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Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de düzenlenen "Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor - Fırkateynler, tatbikat ve eğitim için limandan ayrılarak Doğu Akdeniz'e açıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 6'ncısı icra edilen Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya deniz kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz'de devam ediyor.

Liman faaliyetleri ile başlayan tatbikat, Deniz Filosu Komutanlığı tarafından sevk ve idare ediliyor. Bugünkü tatbikat ve eğitim faaliyetlere başlayan gemiler, Aksaz Limanı'ndan sabah saatlerinden itibaren sırayla Doğu Akdeniz'e açıldı.

Gemilerin körfezden çıkmasının ardından çeşitli eğitim faaliyetleri icra edildi. Su üstü, denizaltı ve hava unsurları, asimetrik tehdit altında liman çıkışı yaparak Barbaros tatbikat sahasına intikal etti.

Senaryo gereği, limandan çıkan her gemiye, düşman terörist botu yanaşma manevrası yaptı. Bunun üzerine gemi personeli savaş haline geçti. Botun uzaklaşması için megafonla uyarı anonsu yapıldı. Uyarıları dikkate almayarak gemiye yanaşmaya devam eden terörist botu, otomatik silahlarla ateş açılarak etkisiz hale getirildi.

Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, TCG Gaziantep firkateyninde tatbikatın icra safhasını takip etti.

Fırkateynler tatbikatın öğleden sonraki safhasında tekli ve çoklu olarak eğitim icra edecekler.

Tatbikatta Türkiye'den 4 fırkateyn, 5 denizaltı, 2 korvet, lojistik destek gemisi, karakol gemisi, 3 deniz karakol uçağı, 6 helikopter, VLF BAFA (denizaltı cevapsız yayım istasyonu) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 F-16 uçağı katılıyor.

NATO kuvveti olarak, Türkiye'den fırkateyn ve helikopter, Hollanda'dan fırkateyn ve helikopter, Yunanistan'dan fırkateyn, İspanya'dan da fırkateyn ve helikopter olmak üzere toplam 4 gemi ve 3 helikopter yer alıyor. Ayrıca, Pakistan'dan fırkateyn, deniz karakol uçağı ve helikopter, Romanya'dan fırkateyn ve helikopter, ABD'den deniz karakol uçağı, Azerbaycan'dan 18 gemiye çıkma timi personeli ve 7 gemiye çıkma timi gözlemcisi ile NATO Deniz Kuvvetlerinden 3 gemiye çıkma timi denetleme üyesi bulunuyor.

Tatbikatta, temel seviyeden ileri seviyeye kadar denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimleri icra edilecek.

Marmaris'in Aksaz ve Doğu Akdeniz bölgesinde 28 Eylül'de başlayan tatbikat, 7 Ekim'de sona erecek.

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Aksaz Limanı Marmaris Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı Muğla

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