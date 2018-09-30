Türkiye'nin ev sahipliğinde 6'ncısı icra edilen Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya deniz kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz'de devam ediyor.

Liman faaliyetleri ile başlayan tatbikat, Deniz Filosu Komutanlığı tarafından sevk ve idare ediliyor. Bugünkü tatbikat ve eğitim faaliyetlere başlayan gemiler, Aksaz Limanı'ndan sabah saatlerinden itibaren sırayla Doğu Akdeniz'e açıldı.

Gemilerin körfezden çıkmasının ardından çeşitli eğitim faaliyetleri icra edildi. Su üstü, denizaltı ve hava unsurları, asimetrik tehdit altında liman çıkışı yaparak Barbaros tatbikat sahasına intikal etti.

Senaryo gereği, limandan çıkan her gemiye, düşman terörist botu yanaşma manevrası yaptı. Bunun üzerine gemi personeli savaş haline geçti. Botun uzaklaşması için megafonla uyarı anonsu yapıldı. Uyarıları dikkate almayarak gemiye yanaşmaya devam eden terörist botu, otomatik silahlarla ateş açılarak etkisiz hale getirildi.