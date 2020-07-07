Mavi Balina'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu tehlikesi!

Mavi Balina oyununu herkes hatırlar. Asya ülkelerinde ortaya çıkan Mavi Balina oyunu, Türkiye dahil birçok ülkede maalesef ki ölümlere neden oldu. Mavi Balina'nın ardından Momo adında Mavi Balina türevi, yine çocukları hedef alan bir oyun daha ortaya çıktı. Bu iki oyuna ise yeni bir tehlike daha eklendi; O tehlikenin adı Mavi Bebek.

TEHLİKENİN YENİ ADI: MAVİ BEBEK

Mavi Bebek oyunu, Mavi Balina ile benzer yapıya sahip. Yine talimatlarla ve görevlerle ilerlenen Mavi Bebek, ilginç bir şekilde genellikle banyoda oynanıyor. Mavi Bebek oyunu, banyoda oyunculardan banyo ışıklarını söndürmesini istiyor, oyuncudan telefonuna bir bebek gibi davranmasını ve onu sallamasını istiyor.

ÇOCUKLARI İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Oynanışı bile endişe verici olan oyunda, telefondaki mavi bebeğin annesi oyuncuya 'bebeğimi bırak' diye telkinlerde bulunuyor. Bunun dışında çocuklardan kimseyle görüşmemesi, yüksek ses ile müzik dinlemesi gibi isteklerde bulunan oyun, çocukların bilinçaltına bu şekilde işliyor ve onları intihara kadar sürükleyebiliyor. Çünkü oyuncu çocuklar Mavi Bebek'teki görevler yüzünden akıl sağlıklarını kaybedebiliyorlar.