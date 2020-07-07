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Mavi Balina'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu tehlikesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Mavi bebek (Baby Blue) tehlikesi çocukların hayatını tehdit etmeye başladı. Mavi Balina ve Momo gibi oyunların ardından çıkan Mavi bebek oyunu, çocukları hedef alıyor ve onları intihara kadar sürükleyebiliyor.

Mavi Balina'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu tehlikesi!

Mavi Balina oyununu herkes hatırlar. Asya ülkelerinde ortaya çıkan Mavi Balina oyunu, Türkiye dahil birçok ülkede maalesef ki ölümlere neden oldu. Mavi Balina'nın ardından Momo adında Mavi Balina türevi, yine çocukları hedef alan bir oyun daha ortaya çıktı. Bu iki oyuna ise yeni bir tehlike daha eklendi; O tehlikenin adı Mavi Bebek.

TEHLİKENİN YENİ ADI: MAVİ BEBEK

Mavi Bebek oyunu, Mavi Balina ile benzer yapıya sahip. Yine talimatlarla ve görevlerle ilerlenen Mavi Bebek, ilginç bir şekilde genellikle banyoda oynanıyor. Mavi Bebek oyunu, banyoda oyunculardan banyo ışıklarını söndürmesini istiyor, oyuncudan telefonuna bir bebek gibi davranmasını ve onu sallamasını istiyor.

ÇOCUKLARI İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Oynanışı bile endişe verici olan oyunda, telefondaki mavi bebeğin annesi oyuncuya 'bebeğimi bırak' diye telkinlerde bulunuyor. Bunun dışında çocuklardan kimseyle görüşmemesi, yüksek ses ile müzik dinlemesi gibi isteklerde bulunan oyun, çocukların bilinçaltına bu şekilde işliyor ve onları intihara kadar sürükleyebiliyor. Çünkü oyuncu çocuklar Mavi Bebek'teki görevler yüzünden akıl sağlıklarını kaybedebiliyorlar.

HEDEF KİTLESİ 9-16 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR

Uzmanlar, Mavi Bebek oyununun 9-16 yaş arası çocukları hedef aldığını belirtiyor. Oyunun oyunculara 50 günde şiddet içerikli 50 talimat verdiğini söyleyen uzmanlar, 50'nci ve son görevin intihar komutu olduğunun altını çiziyorlar.

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AİLELER MAVİ BEBEK'E KARŞI NE YAPMALI?

Mavi Balina, Mavi Bebek veya Momo gibi oyunlar ile çocuğunuzun temasını önlemek için onun hangi oyunları oynadığını sık sık kontrol etmenizde büyük fayda var. Ayrıca oyunun banyoda oynandığı söylenmekte. Çocuğunuz banyoda çok fazla vakit geçiriyorsa neden içeride bu kadar çok kaldığını araştırın. En önemlisi de çocuğunuz ile iletişiminizi hiçbir zaman kopartmayın ve daimi olarak iletişim kurun. Böylece bazı şeyleri çok daha iyi anlayabilirsiniz.

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