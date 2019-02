'Mavi Balina, hipnoz etkisi yaratmış olabilir'

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan ve hipnoz üzerine çalışmalar yürüten Dr. İbrahim Ethem Ay, oynayanlardan bazılarının intihar ettiği belirlenen 'Mavi Balina' adlı oyunun, çocuklarda bir çeşit hipnoz hali yaratmış olabileceğini söyledi.

Dr. İbrahim Ethem Ay, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynayan çocuklara birtakım telkinlerin verildiğini ve onların bu telkinlere uymalarının sağlandığını kaydetti. Kendine ve çevresine küçük ölçekli zararlar vermeleri istenerek başlatılan süreçte, oyuncuların bir süre sonra kendilerini tüm telkinleri yerine getirir halde bulabildiğini aktaran Ay, "Bunun sonucunda telkine bağlılıkları onları intihara götüren süreçle noktalanıyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda telkine yatkınlık, toplumun belli bir bölümünde doğal olarak daha yüksek. Telkine yatkın mizacı olanlarda bu oyunun daha ciddi tehlikelere yol açması mümkün" dedi.

BİLGİSAYAR BAŞINDA HİPNOZ

Hipnozun hayatın her alanında bir şekilde olduğunu ifade eden Dr. Ay, "Bu konuya yıllarını verenlerin tecrübelerinden de edindiğimiz bilgilere göre iletişim aslında başlı başına hipnozdur. Mesele sizin karşınızdakini etkileme gücünüzde, yani karşıdakini hipnoza alma kabiliyetiniz yüksekse, insanlar sizi takip eder. Bilhassa belli sıkıntıları olan çocukların bu yolla sosyalleşme arzusu içinde olmaları, onları birer kurban haline getiriyor. Bilgisayar başında kendilerine verilen komutları yerine getirirken bir süre sonra her söyleneni kabul eder hale geliyor. Yani adeta bizim 'kritikal faktör' dediğimiz, eleştiri faktörü ortadan kalkıyor, zihin verilen her komutu sorgulamadan kabul ediyor" diye konuştu.

TELEFON DOLANDIRICILIĞI İLE YÖNTEM OLARAK AYNI

Mavi Balina oyununda yaşananların aslında telefon dolandırıcılığı olayında da geçerli olduğuna dikkat çeken Dr. Ay, "İyi bir üniversite bitirmiş, hayatta iyi yerlere gelmiş pek çok insanın dahi 'O anda boşta bulundum' diyerek paralarını telefon dolandırıcılarına kaptırdığına defalarca şahit olduk. Hatta bunlardan bazıları, bankada kendilerini durdurmak isteyen güvenlik güçlerine mukavemet ediyor ve halen telefondaki kişilerin hipnotik telkinleri onların üzerindeki tesirini devam ettiriyor" dedi.

MODERN ZAMANIN HASAN SABBAH'I

Dr. Ay, "Bu çocukları intihara sürükleyen şey, bir çeşit hipnotik mekanizma olarak düşünülebilir. Mavi Balina oyununun kurucusu Philipp Budeikin, modern zamanın Hasan Sabbahı'dır. Burada uyuşturucu olarak bilgisayar devreye giriyor. Ve bu çocukların intiharı, bu oyunun kurucuları için muhtemelen bir çeşit gövde gösterisi niteliği taşıyor" diye konuştu.

ÇOCUK PSİKİYATRİSTLERİNDEN YARDIM ALINMALI

Çocuklarının bu tür bir oyun oynadığını fark eden ebeveynlerin, 'Benim çocuğuma bir şey olmaz' diye düşünmeden bir uzmana başvurması gerektiğine dikkat çeken Dr. Ay, "Bu oyunun, konunun uzmanları tarafından detaylı araştırılması gerekiyor. Psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri, psikologlar hatta sosyologlardan kurulacak bir kurul bu konuyu ele almalı. Hipnoz konusuna yıllarını vermiş değerli hocalarımız var. Onlardan da bu komisyona katkı sağlamak isteyen olursa, çok daha verimli sonuçlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Çocuklarımızı yalnızca bu tür oyunları yasaklamak suretiyle koruyamayız" diye konuştu.

