'Mavi Balina' oynadığı iddia edilen Berat, intihar etti

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, ortaokul öğrencisi Berat M. (13), babasına ait av tüfeğiyle banyoda yaşamına son verdi. Bilgisayarında 'Mavi Balina'nın yüklü olduğu görülen Berat M.'nin, intihar etmeden önce bu oyunu oynadığı öne sürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Yerel seçim için oy kullandıktan sonra evlerine dönen Esra ile Halil M. çifti, oğulları ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Berat M.'yi banyoda, kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Berat M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği saptanan Berat M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Berat M.'nin bilgisayarında, 'Mavi Balina' adlı oyunu buldu. Berat M.'nin cep telefonunda ise şiddet içerikli oyunların yüklü olduğu öğrenildi.

Berat M., Derinkuyu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.

