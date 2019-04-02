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'Mavi Balina' oynayan Berat'ın intiharında soruşturma sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

 NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, banyoda tüfekle kendini vurarak yaşamına son veren ve bilgisayarında 'Mavi Balına' oyunu bulunan Berat M.'nin (13) intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

'Mavi Balina' oynayan Berat'ın intiharında soruşturma sürüyor

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, banyoda tüfekle kendini vurarak yaşamına son veren ve bilgisayarında 'Mavi Balına' oyunu bulunan Berat M.'nin (13) intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Yerel seçim için oy kullandıktan sonra evlerine dönen Esra ile Halil M. çifti, oğulları 8'inci sınıf öğrencisi Berat M.'yi banyoda, kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Berat M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği saptanan Berat M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Berat M., Derinkuyu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verildi.
Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Berat M.'nin bilgisayarında, 'Mavi Balina' adlı oyunu buldu. Bigisayarda ayrıca 40'a yakın oyun olduğu kaydedildi. Berat M.'nin cep telefonunda ise, şiddet içerikli oyunların yüklü olduğu öğrenildi. Berat M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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