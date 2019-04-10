"Mavi Balina ve Momo oyun değil çocuklar üzerine bir siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır." dedi.

Bakan Selçuk, Samsun'daki temasları kapsamında Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde, "Ata" marka ile deterjan üretimi yapılan okulda öğrencilerle bir araya gelen Selçuk, üretim aşamalarını inceledi.

Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi sanal tehditlerle ilgili soru üzerine, son günlerde toplumun dikkatini çekecek şekilde üzücü olaylarla karşılaşıldığını anımsattı.

- "Zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız"

Mavi Balina ve Momo'nun oyun değil, çocuklar ve gençlere yönelik bir siber saldırı olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var. Zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız. Şu sıra bazı açıklamaları yapmakta da fayda var. Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır. Çocukların dijital konulardaki ihtiyaçlarını ya da oyun ihtiyaçlarını istismar eden, çocuklara bir şekilde zarar vererek toplumların zarar görmesine, dejenere olmasına yol açmaya çalışan maksatlı kişiler."