HABER

‘Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği düşünülen liseli toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

Ordu’da dün intihar eden ve ölümünde ‘Mavi Balina’ oyunundan şüphelenilen lise öğrencisi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Ordu’da 2.

Ordu’da dün intihar eden ve ölümünde ‘Mavi Balina’ oyunundan şüphelenilen lise öğrencisi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu’da 2. sınıf öğrencisi A.A, (16), geçtiğimiz gece ailesi evden ayrılınca namaz kıldıktan sonra babasının tabancasıyla intihar etti. Bucak Mahallesi’ndeki evlerine sabaha karşı dönen baba ve anne, 3 çocuklarından biri olan A.A’nın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekiplerin incelemesi sonucu lise öğrencisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ordu Devlet Hastanesi morgunda otopsisi yapılan ve geride bir de not bırakan A.A’nın ’ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını’ yazdığı öğrenilirken, yakınları ise ‘Mavi Balina’ isimli oyundan şüphelendiklerini, akıllarına intihar için başka bir sebep gelmediğini ifade etmişti.
Lise öğrencisi A.A için, Altınordu ilçesi Işıklı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alperen, gözyaşları eşliğinde aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, ailesi, okul müdürleri, askeri personeller, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, intiharın kesin nedeninin soruşturma sonucu belli olacağı öğrenildi.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıBayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Hafif ticari araç domates serasına düştüHafif ticari araç domates serasına düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.