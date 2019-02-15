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’Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği iddia edilen Burak son yolcuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunun İstanbul’da 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu iddia edildi.

’Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği iddia edilen Burak son yolcuğuna uğurlandı

Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunun İstanbul’da 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu iddia edildi. İntihar eden genç, memleketi Zonguldak’ta son yolcuğuna uğurlandı.
İstanbul Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden Osmangazi Meslek Teknik Lisesi son sınıf öğrencisi Burak K.’nın (17) internette Mavi Balina oyunu oynadıktan sonra kendini apartmanın doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği iddia edildi. Mavi Balina oyununun etkisinde kalarak intihar ettiği iddia edilen genç, bugün memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesi Tellioğlu köyünde ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Tellioğlu Köyü Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç köydeki aile mezarlığına defnedildi.

’Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği iddia edilen Burak son yolcuğuna uğurlandı

’Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği iddia edilen Burak son yolcuğuna uğurlandı

’Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği iddia edilen Burak son yolcuğuna uğurlandı

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