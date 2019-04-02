HABER

Mavi balonlar otizmliler için gökyüzüne bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Samsun’da gerçekleştirilen etkinlikle mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.Samsun Valiliği koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Mavi balonlar otizmliler için gökyüzüne bırakıldı

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Samsun’da gerçekleştirilen etkinlikle mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Samsun Valiliği koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi’nde toplanan kalabalık ellerinde mavi balonlar ve dövizlerle sloganlar atarak Bulvar AVM önüne kadar yürüdü.
Yürüyüşün sonunda açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, yürüyüşteki amaçlarının engelli bireylere ve otistik çocuklara destek olmak olduğunu belirterek, “Onların yanında olduğumuzu gösterdik. Otistik çocuklara destek olunursa onların ailesiyle, yakın çevresiyle ve toplumla bütünleşmeleri daha sağlıklı olacaktır. Bizler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zamanlar onların yanındayız” dedi.
Balcı’nın konuşmasının ardından grup, ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, SGK İl Müdürü Ünal Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mavi balonlar otizmliler için gökyüzüne bırakıldı

Mavi balonlar otizmliler için gökyüzüne bırakıldı

Mavi balonlar otizmliler için gökyüzüne bırakıldı

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
AK Parti'den Siirt'te seçim sonuçlarına itirazAK Parti'den Siirt'te seçim sonuçlarına itiraz
'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.