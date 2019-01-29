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Mavi bayraklı plajlar makinelerle temizlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken Tekirdağ'daki mavi bayraklı plajlar, yabancı maddeler ile yosunlardan makinelerin yardımıyla arındırılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken Tekirdağ'daki plajlar, plaj kumu ve yosun temizleme makinesiyle temizlenecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürüttüğü "Temiz Çevre, Temiz Kumsallar, Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında, plaj kumundaki insan eliyle temizlenmesi mümkün olmayan yabancı maddeleri ve kıyılardaki yosunları temizleme özelliğine sahip 3 plaj kumu ve yosun temizleme makinesini bünyesine kattı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan kumsallarda doğal yapının korunmasına yönelik çevresel tedbirlere katkı sağlayacak olan makineler, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde hizmet verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda makinelerin hizmete açılış töreninde yaptığı konuşmada, daha temiz ve güzel bir Tekirdağ için çalıştıklarını söyledi.

Albayrak, Tekirdağ'ın 4 mavi bayraklı plajı bulunduğunu belirterek, "Allah kısmet ederse bu yaz mazi bayraklı plaj sayımızı 6'ya çıkartacağız. Hedef nedir, tabii ki hedefi de ortaya koyduk. Marmaraereğlisi'nden Şarköy çıkışına kadar mavi bayrak almak. Buna inancımız var, bunu yapacağımıza inanıyorum. Şimdi bu temizleme makinelerini aldık. Birisini Süleymanpaşa'da bırakacağız, birisini Şarköy'e gönderiyoruz, birisini de Marmaraereğlisi'ne göndereceğiz ve kumlar çok daha hızlı bir şekilde temizlenmiş olacak." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da Tekirdağ'ın her geçen gün daha çok geliştiğini belirterek, "Şimdi bütün sahili mavi bayraklı hale getirmek için büyükşehir belediyemizin ciddi bir çalışması var." diye konuştu.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İbrahim İçöz ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
plaj Tekirdağ temizlik

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