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Mavi bayraklı plajlarda bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 18:37 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen turistler, sahillere akın etti

TEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen turistler, bayramın birinci gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda güneşlendi, denize girdi. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi bayraklı Altınova plajı ve Kumbağ Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları plajda futbol ve voleybol oynadı.

Tatilini Kumbağ Sahili'nde geçiren Mehmet Dalyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil boyunca burada olacağını söyledi.

Tam yaz sezonu olmamasına rağmen yoğun bir talep olduğunu belirten Dalyan, "Burası Türkiye'nin göz bebeği. Kumbağ'da yazlığım var. Tatilimi burada yapıyorum. 40 senedir buraya gelip gidiyorum. Buranın denizi çok temiz. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Tatil Tekirdağ

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