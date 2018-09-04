Mavi bayraklı plajlarda deniz dibi temizliği

Bodrum'un mavi bayraklı halk plajlarında deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi balık adamları, Kumbahçe ve Paşatarlası'ndaki halk plajlarında yaklaşık bir saat dalış yaparak deniz dibini temizledi. Çalışma sırasında denizden battaniye, halat, meşrubat şişeleri, pet şişeler, plastik su bidonları gibi atıklar çıkarıldı.

Plajdaki yerli ve yabancı turistler de çalışmaları ilgiyle takip ederek çevreye duyarlılıklarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanılası bir Bodrum bırakmak için çevreyi ve doğayı korumak gerektiğini söyledi.

Bodrum yarımadası genelinde 33 farklı noktada halk plajına hizmet verdiklerini vurgulayan Kocadon, şöyle konuştu:

"Denizlerimizin ve denizlerimizde yaşayan canlıların korunması için belediyemiz bünyesinde kurduğumuz dalış ekibiyle Bodrum koylarında deniz dibi temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmalara mavi yolculuğun rotası olan Gökova koylarını da ekledik. Amacımız hem koylarımızın daha temiz olması hem de çevreyi koruma bilincini yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza aşılamak."

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan da daha önce "Bodrum için 3 dakika!" sloganıyla başlattıkları etkinliğin ardından mavi bayraklı halk plajında deniz dibi temizlik çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

