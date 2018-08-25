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"Mavi bayraklı" sahillerde bayram bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin tercihi oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin tercihi oldu.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporları ile kamp ve karavan turizmini tercih edenlerin ilgisini çeken Tekirdağ, bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı.

Sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen tatilciler, Altınova, Kumbağ, Mürefte ve Şarköy plajlarını tercih etti.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Çebi, bayram tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin sahilleri doldurduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin her yerinden özellikle yakın illerden gelen tatilciler Tekirdağ'da yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk bizim için sevindirici oldu. Hem esnaf hem otelcinin yüzü güldü. Ramazan Bayramı tatiline göre, bu bayram tatilinde turist sayısında artış oldu." dedi.

Tekirdağ'ın tatilcilerin gözde mekanı haline geldiğini dile getiren Çebi, "Tekirdağ'da deniz, doğa, tarih her şeye ulaşmak mümkün. Son yıllarda tatilciler tarafından sıkça tercih edilen bir yer haline geldik. Yamaç paraşütü, bağ rotası, kamp ve karavan turizmi yapmak isteyenler için Tekirdağ bire bir. Son yıllarda artan mavi bayraklı plaj sayısı da Tekirdağ'ın turizm potansiyeli artıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bayram tatilinin bitimine bir gün kalmasından dolayı Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğun araç trafiği yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
deniz mavi bayrak Tatil Tekirdağ

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