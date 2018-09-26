"Mavi bebek" Melis, anjiyo ve ameliyatlarla hayata tutundu

İSTANBUL (AA) - Kalbi delik ve akciğer atardamar kapağı tam yapışık olarak dünyaya geldiği için vücudunda morarmalar olan Melis, geçirdiği 2 anjiyo ve 2 ameliyatla hayata tutundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Pınar ve Mustafa Güngör çiftinin ikiz bebekleri olan Melis ve Melisa, geçen yıl haziran ayında prematüre olarak dünyaya geldi.

Mavi bebek (fallot) tanısı yani kalp hastalığıyla doğan Melis'in, tek yumurta ikizi olduğu kardeşi Melisa gibi gelişim göstermediği, kalbinin ortasında büyük bir delik ve akciğer atardamar kapağında tam yapışıklık olduğu belirlendi.

Kalp ameliyatı yapılamayacak kadar küçük olan Melis, doğumundan sonra Okan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz tarafından tedavi altına alınan ve cerrahi işlemler geçiren Melis bebek, sağlığına kavuştu.

- 5 ay arayla 2 ameliyat geçirdi

Ameliyat olabilmesi için büyümesi beklenen Melis, doğumundan sonra 3 ay yoğun bakımda kalarak, ilaç tedavileriyle 2 buçuk kiloya ulaşınca önce anjiyo sonra da ameliyat oldu.