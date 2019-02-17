HABER

Mavi bereliler Hakurk'ta terörist inini imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, teröristler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, teröristler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hakurk'ta teröristler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilen sığınağa komandolarca operasyon düzenlendi. Sığınak, içindeki lojistik malzemelerle birlikte imha edildi.

Operasyon sırasında çekilen videoda, girişi şelaleyle perdelenen, metrelerce uzunluğa sahip sığınağın, teröristlerin tüm barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlendiği görüldü.

Odaların yanı sıra mutfak ve tuvaletin de bulunduğu sığınağın, teröristlerce yatak, fırın, ocak gibi eşyalarla donatıldığı görüntülere yansıdı.

İçerisinden geçen dere sayesinde caydırıcı kamuflaja da sahip sığınakta, su sıkıntısı çekmeyen teröristlerin kurdukları su ısıtma sistemi de dikkat çekti.

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
Bağcılar'da silahla başından vurulan kişi ağır yaralandıBağcılar'da silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: En fazla yardım yapan ülke TürkiyeKızılay Genel Başkanı Kınık: En fazla yardım yapan ülke Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakurk mağara imha

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.