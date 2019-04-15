Mavi-Beyaz İttifakı Netanyahu liderliğindeki koalisyon seçeneğine kapıları kapattı

Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ilk olarak Netanyahu'nun partisi Likud heyetiyle görüşen Rivlin, daha sonra da eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğinde kurulan ve seçimlerde ikinci olan Mavi-Beyaz İttifakının önde gelen isimlerini kabul etti.

Genel seçimlerde hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle koalisyon görüşmeleri İsrail'in en önemli gündem maddesi haline geldi.

KUDÜS (AA) - İsrail'de geçen hafta yapılan genel seçimlerde az farkla ikinci olan "Mavi-Beyaz İttifakı", Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon seçeneğine kapıları kapattı.

Aşkenazi, "Mevcut siyasi şartlar altında görev yapamayız." diyerek Mavi-Beyaz'ın Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, Mavi-Beyaz heyetinin ardından seçimlerde üçüncü olan Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) ile dördüncü olan Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) Partisi heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, Şas ile Yahudi Birleşil Tevrat heyetleri, Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almayı tercih edeceklerini Rivlin'e iletti.

Daha sonra İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın heyetleriyle görüşen Rivlin, yarın da meclise giren diğer 6 partinin yetkililerini kabul edecek.

Rivlin, tüm partilerin görüşlerini aldıktan sonra hangi liderin koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olduğuna hükmederek, görevi o kişiye verecek.

- Koalisyon hükümetini kurmaya Netanyahu daha yakın

Kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun partisi Likud, 36 milletvekili çıkararak seçim yarışını önde tamamladı. Ayrıca Likud'un başını çektiği sağ partiler 120 sandalyeli meclise 65 milletvekili sokarak çoğunluğu sağlamış durumda.