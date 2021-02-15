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  4. Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

15.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan ve biri mavi bültenle aranan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi yakalandı.Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı.

Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan ve biri mavi bültenle aranan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi yakalandı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi.
Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı S.A Reyhanlı’daki işlemlerin ardından Antakya Adliyesi’ne sevk edildi.
Yeni Zelanda uyruklu diğer 2 kişinin ise sorguları devam ediyor.

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