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Mavi dil hastalığı nedir, öldürür mü? Mavi dil hastalığı belirtileri neler, bulaşıcı mı?

24.11.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallede, hayvanlarda bulaşıcı olan mavi dil hastalığı görüldü. Mahalle hastalık sebebiyle karantinaya alındı. Kaymakamlık, ayrıca mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu. Peki Mavi dil hastalığı nedir, insana bulaşır mı ve Mavi dil hastalığı belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

Mavi dil hastalığı nedir, öldürür mü? Mavi dil hastalığı belirtileri neler, bulaşıcı mı?

Adana'da hayvanlarda bulaşıcı olduğu bilinen mavi dil hastalığı görüldü. Mahalle hastalık sebebiyle karantinaya alınması sonrası hastalığın detayları merak ediliyor. Peki Mavi dil hastalığı nedir?

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Adana'da görülen Mavi dil hastalığı, hayvanlarda görülen ve bir virüs türünden kaynaklanan hastalıktır. Hastalıklı hayvanların sinek tarafından ısırılması ile birlikte virüs başka bir hayvana bulaşabiliyor. Geviş getiren hayvanlarda da sıklıkla görülmektedir. Hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı, genelde yazın yağmurlu zamanlarda ve rutubetli bölgelerde oluşuyor.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Mavi Dil virüsü bugüne dek insanda izole edilmemiş olup zoonoz bir hastalık olmamaktadır. Yani hayvandan hayvana da direk bulaşma oluşmamaktadır. Hasta hayvanların et, süt ve ürünleri de insanlar için risk değildir. Virüsün şimdiye dek tanımlanmış 24 serotipi vardır.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Mavi dil hastalığı yazın yağmurlu mevsimlerde, geceleri alçak ve rutubetli yerlerde meydana gelmektedir. Virüs sığırların kanında 14 hafta kadar etkili olabilmekte. Akut olaylarda ilk semptom, enfeksiyonu takiben yaklaşık 7 gün sonra görülmeye başlar.

İşte belirtileri:

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95'e varabilir.

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafif olmaktadır, bu nedenle bazen fark edilmeyebilir. Fakat gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir. Enfeksiyona bağlı olarak süt veriminde ayrıca hızla bir azalma görülebilir. Doğan buzağılarında anomaliler şekillenebilmektedir. Sığırlarda belli bir zaman içerisinde iyileşmeler olduğu ifade edilmektedir.

MAVİ DİL HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Bu sebeple koruyucu önlemler alınmalıdır.

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