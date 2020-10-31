Mavi Dolunay (Mavi Ay) nedir? Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? NASA Mavi Ay canlı yayın nereden izlenir?

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi de Mavi Ay oldu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mavi Ay ne zaman görülebilecek sorusuna dair yanıtı geçtiğimiz haftalarda açıklamış ve tüm astroloji tutkunlarının heyecanlı bekleyişine neden olmuştu. Gökbilimcilerin nadir bir doğa olayı olarak nitelendirdiği Mavi Dolunay ne zaman gerçekleşecek konusunda araştırmalar da devam ediyor. Bu muhteşem doğa olayı 31 Ekim Cumartesi günü izlenebilecek. İşte Mavi Dolunay 2020 ile ilgili detaylar... MAVİ DOLUNAY (MAVİ AY) NEDİR? Aynı ay içerisinde iki dolunayın meydana geldiği zamanı takip ediyor ve ikinci dolunaya mavi ay deniyor. Her sene 12 tane dolunay oluşurken 2020 senesinde 13 dolunay gerçekleşiyor. Senenin 13. dolunayı da Mavi Ay olarak isimlendiriliyor. Bundan sonraki mavi ay ise 31 Ağustos 2023 tarihinde olacak. Dolayısıyla bir daha ancak 3 sene sonra görebilecekleri bu doğa olayı için heyecanlı olan vatandaşlar, bu muhteşem görselliği izleme fırsatını kaçırmak istemiyor. Peki, Mavi Ay saat kaçta?

MAVİ DOLUNAY SAAT KAÇTA? Bu gece ayı görmek isteyenler için en doğru zaman olarak nitelendiriliyor. Gökyüzü oldukça net olacağı için ayı en güzel halinde görmek de mümkün olacak. Ay doğuşu da 18.28 itibarıyla başlayacak. MAVİ DOLUNAY İLE AY GERÇEKTEN MAVİ RENK Mİ OLUR? Ay bu süreçte tamamen mavi renk olmuyor. Dünya’da gerçekleşen volkanik patlama ve orman yangınları nedeniyle ortaya çıkan toz bulutlarının hareketi esnasında dolunay da bir müddet mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler de gerçekte Ay’ın renk değiştirmediğini, yalnızca toz bulutları nedeniyle o şekilde göründüğünü belirtiyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen olay, bu bakımdan önemlidir." dedi. Esenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Ekim Cumartesi gecesi gökyüzünde nadir görünen doğa olaylarından birinin gerçekleşeceğini söyledi. Dolunay'ın normalde her ay bir kez meydana geldiğini belirten Esenoğlu, "Bu yıl dolunay 13. kez gerçekleşecek. Dolunay bu ekim ayında ikinci kez ortaya çıkacak ve insanlar Mavi Dolunay'a tanıklık edecek." diye konuştu.