İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, nadir görülen bağışıklık sistemi hastalığı hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH) ile dünyaya gelen ve hayata tutunması ilik nakline bağlı olan Mavi Ece bebek, yaşam mücadelesini kaybetti. Mavi Ece Kurs'un cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sinem (34) ile Burak Kurs (37) çiftinin hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH) hastalığıyla 7 aylık dünyaya gelen, 6 aydır her gün kan ve trombosit desteği alan ve ilik nakli bekleyen kızları Mavi Ece, dün öğle saatlerinde, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde yaşamını yitirdi. Mavi Ece Kurs'un cenazesi, bugün Bostanlı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mavi Ece bebeğe kemik iliği bulunması için defalarca kan bağış kampanyaları düzenlenmiş ve Türk Kızılayı aracı ile bağışlar kabul edilmişti.
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