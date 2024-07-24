Mavi ekran hatası nedir, nasıl çözülür? Windows mavi ekran hatası ve çözümü

Yazılımsal veya donanımsal nedenlerden ötürü ortaya çıkan ve bilgisayarın düzgün bir şekilde çalışmadığını gösteren mavi ekran hatası Windows işletim sistemiyle ilişkilidir. Windows işletim sisteminin kurulduğu cihazlarda rastlanan bu hatanın kodu ile bilgisayardaki sorunun tespit edilmesi gerekir. Böylelikle mavi ekran sorununun sebebine yönelik olan çözüm adımları keşfedilebilir. Bu sayede cihazın uzun vadede daha verimli bir şekilde kullanılması ve aynı hatanın yeniden ortaya çıkma ihtimalinin azaltılması mümkün olur.

Mavi ekran hatası nedir?

İngilizcede blue screen of death olarak adlandırılan mavi ekran hatası Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda ortaya çıkabilen problemlerdendir. Bu sorun ortaya çıktığı takdirde Windows işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlarda sistemin kilitlenmesi ve mavi bir ekranla karşılaşılması söz konusudur. Mavi ekran sorunu pek çok sebepten ötürü ortaya çıkabilirken bunlar arasında yazılımsal veya donanımsal hatalar yer alabilir. Windows durma hatası olarak da bilinen mavi ekran sorununun analiz edilmesi için genellikle ekrana gelen kodun araştırılması gerekir. Böylelikle sorunun kaynağı öğrenilebilirken Windows mavi ekran hatası giderilebilir.

Mavi ekran neden olur?

Windows işletim sisteminin kurulu olduğu bilgisayarlarda mavi ekran hatası alınabilir. Bu sorunun Windows 10 veya Windows 11 gibi sürümlerde de belli başlı durumlarda ortaya çıktığı bilinir.

Bilgisayarın kilitlenmesine ve buna bağlı olarak herhangi bir işlem için kullanılamayacak hale gelmesine yol açan mavi ekran hatasının temel kaynağının keşfedilmesi mühimdir. Bu sayede sorunun kolaylıkla giderilip giderilemeyeceği analiz edilebilir. Yazılımsal veya donanımsal sorunlardan ötürü ortaya çıkabilen Windows 10, Windows 11 mavi ekran hatası nedenleri aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:

Donanımsal sebepler: Bilgisayarın bozulmuş bir donanımsal birimi içermesi ile yetersiz hava dolaşımı ya da depolama alanına sahip olması gibi durumlar mavi ekran hatasına yol açabilir. Bununla beraber gevşek durumda bulunan donanımsal parçalar, anakart kabloları ya da bilgisayara ek olarak bağlanan diğer birimler bu soruna sebebiyet verebilir.

Bilgisayarın bozulmuş bir donanımsal birimi içermesi ile yetersiz hava dolaşımı ya da depolama alanına sahip olması gibi durumlar mavi ekran hatasına yol açabilir. Bununla beraber gevşek durumda bulunan donanımsal parçalar, anakart kabloları ya da bilgisayara ek olarak bağlanan diğer birimler bu soruna sebebiyet verebilir. Yazılımsal sebepler: Mavi ekran sorununun bilgisayara yeni yüklenen bir program veya sürücüden ötürü ortaya çıkabildiği bilinir. Yine Windows 10 mavi ekran hatasının yaygın nedenleri arasında uyumsuz BIOS sürümü, virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar, eski programlar ve sürücüler gibi faktörler yer alır. Bunun yanı sıra bozulmuş sistem dosyalarının mevcut olduğu bir cihazda da Windows mavi ekran hatası ortaya çıkabilir.

Mavi ekran hatası nasıl çözülür?

Bilgisayarda mevcut olan donanımsal veya yazılımsal sorunlardan ötürü ortaya çıkabilen Windows mavi ekran hatası çözümü için ilk olarak problemin kaynağı tespit edilmelidir. Bunun için genellikle mavi ekranda yer alan hata kodunun araştırılması yeterli olur. Yine “Mavi ekran sorunu nasıl giderilir?” diyenlere işletim sisteminin sürümüne uygun olan çözüm adımlarını uygulamaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda farklı bir cihaz üzerinden Microsoft’un resmî sitesine ulaşılarak destek sayfasından Windows 10 ya da Windows 11 için önerilen mavi ekran çözümü adımları incelenebilir. Yazılımsal ya da donanımsal nedenlerden dolayı gelişen bir mavi ekran hatasının giderilmesi için uygulanabilen temel işlemler ise aşağıdaki gibidir:

Bu hata alınmadan önce cihaza yeni bir donanım eklendiyse cihazın kapatılması, donanımın kaldırılması ve bilgisayarın yeniden başlatılması önerilir.

Mavi ekran hatasının giderilmesi için cihaz yeniden başlatılacağı zaman sorun yaşanıyorsa güvenli moddan yardım alınabilir.

Bu hatanın kalıcı olarak giderilmesi için cihazda kurulu olan Windows sürümünün son güncelleştirmelerinin alınması ya da işletim sisteminin eski bir sürüme geri yüklenmesi gerekli olabilir.

Yukarıda sıralanan öneriler ile mavi ekran hatası giderilemediği zaman Windows Yardım AI uygulamasının kullanılması mümkündür.

Windows Yardım AI uygulamasında “BSOD hatası sorunlarını giderme” penceresine geçiş yapılarak buradaki kılavuza göz atılarak ek çözümlere ulaşılabilir.

Mavi ekran hatası tehlikeli mi?

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda ortaya çıkan mavi ekran hatası temelde kullanıcılara bilgisayarda bir problem olduğunu gösterir. Bu hatanın koduna göre cihazın donanım veya yazılım birimlerinde herhangi bir sorun olup olmadığı anlaşılabilir. Buna ek olarak mavi ekran hatası bilgisayarın normal bir şekilde çalışmadığını gösterirken sistemin daha fazla zarar görmemesi için kilitlenmesine yol açar. Dolayısıyla “Mavi ekran hatası alan kullanıcılar ne yapmalı?” diyenlere ilk olarak bu hatanın kaynağını saptamaları ve daha sonra da doğru çözüm yollarına ulaşmaları önerilir.

Böylelikle mavi ekran hatasına sebebiyet veren sorun tespit edilip ortadan kaldırılırken cihazın zarar görmesi de önlenmiş olur. Bu hatanın görmezden gelinmesi ve sorunun kaynağının saptanmaması ise bilgisayarın çökmesine, kullanım ömrünün kısalmasına, performansının düşmesine, sürekli mavi ekran sorunuyla karşılaşılmasına yol açabilir.