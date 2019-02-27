"Mavi Ev" konuşmalarında genel cerrahi konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Konuşmalarında, ‘yaşlılıkta cerrahi sorunlar’ konuşuldu. Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent, geriatrik cerrahi, akut apandist, laparoskopik cerrahi, safra kesesi iltihabı, mide kanseri, kasık fıtığı, kalın bağırsak hastalıkları ve meme kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen programın amacına değinen Tufan, "Hepimiz bu gökyüzünün altında aynı havayı soluyoruz. Hepimizin gökyüzü aynı ama her birimizin ufku çok farklı. Hayat bütün insanlardan bu dünyada ayakta durabilmeyi talep ediyor. Sadece aktif, etkin ve sürekli meşgul olmayı bizlerden beklemiyor. Ama hayatı için aktif kalabilmek, hareket halindeki insanların çoğalmasını istiyor. Hayatı yakalamak, onun tarafından yakalanmak, ardındaki manaları kavramak, imkanların farkında olabilmek bekli de günümüz insanının en büyük ihtiyacıdır. Antalya’nın koşullarına kendisi ve çevresi arasında uyumlu bir hayat sürdürmek isteyen, vatandaşa yardımcı olabilen bir programımız var. Birbirimizi gönülden bağlayan bir programımız var. Hepimizin tazelendiği, yeni bilgilerle geleceğe daha umutlu, daha kaygısız ve daha donanımlı bakabileceğimiz programımız tazelenme üniversitesidir. Hayat bizden çok şey bekliyor ve bize yapabilmemiz için de çok farklı imkanları şüphesiz sunuyor. Yaşam içerisinde insanoğlunun en büyük uğraşı, bilgi dağarcığını biraz daha genişletmek ve en sarsılmaz silahı olan bilgiyi kendisi ve çevresi için kullanmaktır" diye konuştu.

"Yüzde 15’ine ulaşması bekleniyor"

Prof. İsmail Tufan’dan sonra konuşan Özel OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusta hızlı artış olduğunu söyledi. Aykent, yaşlandıkça çeşitli cerrahi müdahale gerektiren geriatrik hasta sayısında çarpıcı bir artış gözlendiğine dikkat çekti. Genel cerrahların iş yoğunluğunun yüzde 60’ını ve tüm acil ameliyatların yüzde 50’sini 65 yaş üstü hastaların oluşturduğuna vurgu yapan Aykent şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus hızla artış göstermektedir. 65 yaş üstü insan sayısı 2010-2050 yılları arasında iki katına çıkacak. 2030 yılına kadar 65 yaş üstü insanlar nüfusun yüzde 15’ine ulaşması bekleniyor. Nüfusumuz yaşlandıkça çeşitli cerrahi müdahale gerektiren geriatrik hasta sayısında çarpıcı bir artış beklenmektedir. Genel cerrahların iş yoğunluğunun yüzde 60’ını ve tüm acil ameliyatların yüzde 50’sini 65 yaş üstü hastalar oluşturmaktadır. Fizyolojik yaş, ameliyat düşünülen cerrahi hasta için kronolojik yaştan daha önemlidir. Yaşlanma ile birlikte gelişen fizyolojik rezervdeki değişiklikler ve yandaş hastalıklar cerrahi tedavinin düzenlenmesinde, ameliyat ve sonrası dönemdeki başarı için önemlidir. Kırılganlık skoru fizyolojik yaşı gösteren önemli bir göstergedir. Yaşlı hastalarda hastalık belirtileri değişiklikler gösterebilir. Bu etkiye bağışıklık sistem fonksiyonlarda azalma, medikal sorunlar ve demans, enfeksiyon ve dehidratasyonun tetiklediği mental durumdaki değişiklikler neden olmaktadır. Doğru tanı koymada zorluğa ve cerrahiyi hastalığın daha ileri dönemlerinde yapılmasına neden olmaktadır. Akut apandisit ve Akut kolesistit yaşlı hastalarda geç ve yanlış tanı konulması nedeniyle tedavinin geciktiği en yaygın cerrahi sorunlardır."