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Mavi göklerin "çifte kumruları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilerleyen yaşlarına rağmen yamaç paraşütü kursuna giderek sertifika alan Serpil ve Süleyman Akdemir çifti, gökyüzünde birlikte uçmanın heyecanını yaşıyor - Uçuşlarını birlikte yaptıkları için paraşütçüler tarafından "çifte kumrular" olarak adlandırılan çift, görenlerin ilgisini çekiyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilerleyen yaşlarına rağmen yamaç paraşütü kursuna giderek sertifika alan Serpil ve Süleyman Akdemir çifti, gökyüzüne birlikte süzülüyor.

İstanbul'da özel bir firmada finans uzmanlığı yaptıktan sonra emekli olan 53 yaşındaki Serpil ile 55 yaşındaki makine mühendisi eşi Süleyman Akdemir, 6 yıl önce tatile geldikleri Fethiye'de yamaç paraşütüyle tandem (ikilli) uçuş yaptı.

Uçuştan çok zevk alan Serpil Akdemir, yamaç paraşütü pilotu olmak için kursa başladı. Eşinin bu kararına önce olumsuz bakan Süleyman Akdemir, videolarını izleyince kendisi de kursa gitmeye karar verdi.

Kursları tamamlayarak uçuş sertifikalarını alan Akdemir çifti, yan yana yamaç paraşütü yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Diğer paraşütçülerin "çifte kumrular" ismini verdiği çift, görenlerin ilgisi çekiyor.

Serpil Akdemir, AA muhabirine, ilk yıllarda, İstanbul'da yaşadıkları için o çevredeki yamaç paraşütü merkezlerinde uçuş yaptıklarını söyledi.

Artık çevrelerinin genişlediğini ve tecrübelerinin arttığını anlatan Akdemir, "Türkiye'nin birçok noktasında uçuş yaptık. Hedefimiz, sağlığımız el verdiği sürece Türkiye'de uçmadık tepe bırakmamak." dedi.

Akdemir, yamaç paraşütünün çok keyifli bir spor olduğunu, kimsenin "Ben yapamam." ön yargısına kapılmaması gerektiğini dile getirdi.

- "Kuşlar kadar olmasa da istediğimiz yere uçuyoruz"

Yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütünde kendini güvende hissettiğini ifade eden Akdemir, şöyle konuştu:

"Bunun kursunu aldım. Başıma bir şey gelirse yedek paraşütüm var. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kuşlar kadar olmasa da istediğimiz yere uçuyoruz. Bundan çok keyif alıyoruz. Çevremizden 'Bu yaştan sonra ne işiniz var?', 'Olur mu?' gibi tepkiler aldık. Şimdi herkes tasvip ediyor. Kendimizi gençlerle daha genç hissediyoruz ve çok mutluyuz. 30 yıllık birlikteliğimizde iyi kötü anılarımız oldu. Böyle bir sporu birlikte yaptıktan sonra daha çok kenetlendik. Gökyüzünde bile beraber olmak çok güzel."

- "Şimdi bu işin delisi oldum"

Süleyman Akdemir ise yamaç paraşütüne önce çok sıcak bakmadığını, hatta "Ben deli miyim, ne işim var havada?" diye düşündüğünü anlattı.

Eşini örnek alarak uçmaya başladığını dile getiren Akdemir, şunları kaydetti:

"Şimdi bu işin delisi oldum. Birlikte uçuyoruz. Heyecan her zaman oluyor. Heyecan olmazsa olmaz. Bu iş adrenalin sporu. Her tepeye çıktığımızda heyecanlanıyorum. Heyecan ve korku olacak ki güvenli uçalım. 2 bin metre yukarıda sadece kanadın havayı yarma sesi var. Manzaraya konsantre oluyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum."

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Fethiye Serpil Akdemir Süleyman Akdemir yamaç paraşütü yamaç paraşütü pilotu

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